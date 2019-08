Após convite pelo Twitter, Anitta aparece ao lado de Cardi B

Cardi B e Anitta se unem para parceria musical. Foto: Instagram/@anitta

Após trocarem mensagens no Twitter, com a possibilidade de formarem uma parceria musical, Anitta e Cardi B apareceram juntas em uma foto publicada no Instagram da brasileira nesta terça-feira, 13.

Na legenda, a funkeira disse que "o bonde das funkeiras vai crescer" e que parece ter encontrado sua "alma gêmea".

Há quase um mês, Anitta tuitou que tinha "a música perfeita" para gravar com a americana. Em resposta, Cardi B afirmou que faria isso se ela a ensinasse português.

Na segunda-feira, 12, a cantora brasileira publicou alguns stories dançando para dizer que estava trabalhando no estúdio de gravação. Hoje, ela mostrou com quem estava trabalhando e o nome das duas figurou nos trending topics do Twitter, ou seja, os assuntos mais comentados.

Se antes os fãs das cantoras se animaram com a possibilidade de uma parceira, agora eles estão mais do que empolgados com a confirmação. Veja algumas reações:

cardi b e anitta, anitta e cardi b... meu deus se isso é um sonho eu não quero acordar pic.twitter.com/NE75hGfLyO — Thay (@anitta_kisses) August 13, 2019

a cancelada gravou um SMASH com ninguém mais, ninguém menos que CARDI B obrigada anitta por carregar a indústria musical brasileira nas costas o mundo é TODO SEU pic.twitter.com/bbRSvu44cS — mylena (@anittasensual) August 13, 2019

Eu entrando no Instagram e vendo a nova amizade do pop Anitta e Cardi B pic.twitter.com/behCNfuVLr — Marina (@marminiina) August 13, 2019