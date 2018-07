Após confusão com vizinhos, Ludmilla muda de casa

Ludmilla se mudou para um apartamento na Barra da Tijuca. Foto: Reprodução|Instagram

Ludmilla decidiu se mudar para um apartamento na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e, assim, cessar de vez os problemas com os vizinhos que reclamavam de suas festas.

A funkeira, segundo o jornal Extra, decidiu se mudar para a zona oeste da cidade para viver em um imóvel de frente para o mar. A mansão onde morava, na Ilha do Governador, ficou para sua mãe e sua irmã.

No entanto, a assessoria de imprensa da cantora garante que o motivo da mudança foi profissional. "Os ensaios começaram a ficar muito intensos e para que ela pudesse descansar resolveu se mudar para um apartamento na Barra para facilitar a logística", disse a assessoria de imprensa de Ludmilla.

Essa semana, as reclamações da vizinha de Ludmilla ganharam força e foram parar nas redes sociais. Irritada com o barulho que vinha da casa da funkeira, a mulher fez um vídeo para mostrar o volume do som.

"Que respeito, Ludmilla? Você respeita os seus vizinhos? Com esses palavrões todos nessas músicas? Isso não é respeito! Tem bebê pequeno, vizinhança querendo descansar", dizia a moradora.

Ludmilla se defendeu dizendo que a vizinha deveria ter ido até sua casa para pedir para diminuir o volume da música. "Se a vizinha da família tivesse manifestado seu incômodo no momento, entrado em contato ou ido até a residência, teria sido muito bem atendida e o som seria diminuído", disse a funkeira, alegando que a festa terminou às 20h.