Após confirmação do fim do casamento, Luana Piovani deixa de seguir Pedro Scooby no Instagram

Luana Piovani e Pedro Scooby. Foto: Reprodução/Instagram

As pazes de Luana Piovani e do ex-marido Pedro Scooby parecem ter acabado. Após o surfista confirmar a separação e responder a um comentário da ex no Instagram, Luana deixou de seguir, novamente, o rapaz.

No sábado, Luana mandou uma indireta a Scooby ao postar uma imagem com a seguinte frase: "As dores são sempre reais, mesmo se os amores forem imaginários". Na legenda, ela acrescentou: "Gosto quando não preciso dizer nada". O ex-marido comentou “concordo, Luana Piovani”, mas depois apagou.

Gosto quando nao preciso dizer nada. #boasemana Uma foto publicada por Luana Piovani (@luapio) em Set 18, 2016 às 1:59 PDT

Quatro dias antes, Scooby postou uma foto do casal e anunciou a separação:

Vou ser breve! Eu e Luana estamos separados ha mais de um mês, não estamos voltando, somos amigos e temos 3 filhos lindos, que vão ser felizes e amados! Obrigado pelo carinho de todos ❤️ Uma foto publicada por Pedro Scooby (@pedroscooby) em Set 13, 2016 às 2:31 PDT

Não é a primeira vez que Luana dá unfollow no surfista. Ela deixou de segui-lo no Instagram em agosto, logo após o ex-marido rebater críticas dos fãs por levar uma vida de solteiro. Ela voltou a segui-lo no aniversário dos gêmeos do ex-casal, Bem e Liz. Elas ainda são pais de Dom, de 3 anos.