Após comentário sobre Nardoni, Fábio de Melo anuncia afastamento do Twitter

A jornalista, mulher de Tiago Leifert, saiu da Rede Globo e criou um canal no YouTube para discutir temas como anorexia, bulimia e vigorexia (a obsessão por um corpor 'perfeito'). Daiana relata que lida com isso desde a infância e batalha todos os dias. "Tenho 34 anos e desde os 5 eu odeio meu corpo. Eu me olho no espelho todos os dias, me sinto gorda, queria ser magra, já fiz as maiores loucuras que vocês podem imaginar para emagrecer, porque queria ser magra, seca, igual àquelas modelos, palitinhos", conta em um dos videos. Assista e saiba mais sobre o assunto aqui.

Foto: Reprodução/YouTube