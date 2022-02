Após coma de Paulinha Abelha, Calcinha preta suspende agenda e compromissos

Após coma de Paula Abelha, Calcinha Preta suspende shows e pede orações dos fãs Foto: YouTube / Calcinha Preta

A banda Calcinha Preta suspendeu todos os compromissos, incluindo shows e agenda pública, até o dia 10 de março deste ano, em virtude da internação da cantora Paula Abelha, que permanece em coma, respirando com suporte de aparelhos e necessitando de diálise.

Paulinha foi internada na última sexta, 11, após chegar em Aracaju. A cantora estava em São Paulo, quando começou a sentir fortes dores no estômago e vomitar e foi levada para a UTI do Hospital Unimed Sergipe, onde entrou em coma.

Na semana passada, Paulinha foi transferida para o Hospital Primavera, localizado em Aracaju, onde fãs e amigos fazem uma corrente de oração pela cantora. Em nota, o escritório da banda pediu a compreensão de todos e reforçou o pedido de orações para a cantora.

“Certos de contarmos com a compreensão dos contratantes , fãs, jornalistas, agências de publicidade e radialistas, esperamos retomar a agenda em breve, quando houver condições para a realização dos compromissos, já que no momento tem sido humanamente impossível. Pedimos a todos para manter as orações e vibrações positivas voltadas à querida Paulinha.”