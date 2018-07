Após cirurgia, Arlindo Cruz fica sentado pela primeira vez

Arlindo Cruz segue internado no bairro de Humaitá, no Rio de Janeiro Foto: Christina Rufatto/Estadão

O cantor Arlindo Cruz está se recuperando bem de uma cirurgia feita após sofrer um AVC no dia 17 de março. Ele já sentou pela primeira vez desde o procedimento, segundo declaração do filho Arlindinho ao portal G1.

Em vídeo publicado no Instagram, o músico ainda falou sobre as melhoras significativas no estado de saúde do pai.

"Notícias boas aqui do hospital. Meu pai está reagindo muito bem aos estímulos e agora está começando a movimentar o lado [esquerdo] que estava ruim. Estamos com muita esperança de que, quando puder fazer fisioterapia, ele vai recuperar os movimentos”, disse Arlindinho na publicação.

Internado há quase dois meses, Arlindo Cruz perdeu 30 kg e esteve com o lado esquerdo do corpo paralisadodesde o AVC.

“Ele está em contagem regressiva para sair da CTI [Centro de Terapia Intensiva]. Se ele continuar evoluindo assim, no máximo semana que vem, ele vai para a Semi-Intensiva”, completou o filho do sambista.