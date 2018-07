Após cinco meses, Eliana comemora volta ao SBT

A apresentadoria Eliana postou foto no Instagram comemorando sua volta ao SBT. Foto: Iara Morselli/Estadão

Um mês depois de dar a luz à Manuela, sua primeira filha com o diretor Adriano Ricco, a apresentadora Eliana postou foto no Instagram comemorando a volta ao SBT ao lado das filhas de Silvio Santos.

“Depois de alguns meses longe estou de volta. E como é bom reencontrar com todas elas ao mesmo tempo. Obrigada amada Iris por suas orações, pude sentir o seu amor. Família linda que eu respeito”, escreveu a apresentadora agradecendo também à esposa do dono do SBT.

O E+ entrou em contato com a assessoria de imprensa do SBT, que confirmou a volta de Eliana para as gravações do Programa Eliana para o próximo dia 10, um mês após o nascimento de Manuela, com o primeiro programa indo ar no dia 28 de outubro. Patrícia Abravanel, que ficou na apresentação durante a licença de Eliana, grava seu último programa nesta próxima terça-feira, 3.

Durante a gravidez, a apresentadora teve um descolamento de placenta, o que fez com que ela passasse um período internada em um hospital de São Paulo. Por conta disso, Eliana teve de se afastar do SBT para cuidar da saúde em tempo integral.

Veja abaixo a foto que Eliana postou no Instagram.

