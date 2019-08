Após cateterismo, Netinho tranquiliza fãs: 'Não fiz nada às pressas'

Netinho. Foto: Instagram / @netinhooficialbrasileiro

O cantor Netinho, conhecido pela música Milla, tranquilizou seus fãs após ter sido submetido a um cateterismo cardíaco na última quarta-feira, 7, e fez um desabafo ressaltando que o procedimento não foi realizado "às pressas" ou com "urgência".

"Acordei hoje [quinta-feira, 8] com muitas mensagens no celular, com amigos preocupados comigo, porque leram que eu fiz um cateterismo de urgência, às pressas. Mentira! Não fiz nada às pressas", afirmou o cantor.

Na sequência, Netinho continuou: "Estou aqui em São Paulo desde domingo, no hospital Sírio-Libanês, fazendo meu check-up de rotina, que faço desde 2015. No check-up foi detectado uma placa de gordura pequena em uma das artérias do coração. Foi feito um cateterismo, coloquei um stent".

"Já estou ótimo, não tenho nada, só estou sob observação. Estou me preparando para voltar para Salvador melhor do que cheguei, tudo 100%", concluiu.

Netinho ainda se revoltou com publicações que noticiaram que sua cirurgia teria sido realizada "às pressas" ou com "urgência": "Como podem mentir desse jeito? Mentira! Isso é coisa de gente má, gente mentirosa que publica coisas para criar fofoca e polêmicas. Atitude deprimente e desprezível"

Confira abaixo algumas publicações feitas pelo cantor Netinho após ter sido submetido ao cateterismo: