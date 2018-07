Após briga, Kim Kardashian viaja sem Kanye West

Foto: Reprodução / Instagram

O casal formado por Kanye West e Kim Kardashian estaria passando por um momento atribulado em seu relacionamento. De acordo com o site Radar Online, os dois brigaram antes de uma viagem que Kim fez com os dois filhos do casal ao México, na qual Kanye não pôde participar por estar realizando shows de sua turnê, Saint Pablo.

As coisas parecem ter piorado quando Kim decidiu estender a viagem sem consultar West. Ao retornar, ela ainda não se encontrou com o marido. Enquanto ele era visto saindo de seu apartamento em Nova York, ela estava com sua irmã Kendall Jenner visitando a exposição Famous em Los Angeles.

Uma fonte do site informou que, após a briga, Kim simplesmente viajou, e seu marido só soube de seu paradeiro no México por meio de redes sociais.