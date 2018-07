Após Brexit, Colin Firth torna-se cidadão italiano

O ator Colin Firth Foto: Mario Anzuoni / Reuters

O ator britânico Colin Firth tornou-se um cidadão italiano, de acordo com o próprio ministro do interior da Itália, Marco Minniti: "O bastante conhecido ator, que ganhou um Oscar pelo filme O Discurso do Rei, é casado com uma cidadã de nosso país e costuma declarar seu amor por nossa terra", afirmou em comunicado.

"Nós nunca pensamos muito sobre termos passaportes diferentes. Mas agora, com algumas incertezas à volta, pensamos que seria sensível que tivéssemos o mesmo", explicou Colin, em referência à recente saída do Reino Unido da União Europeia.

Colin, que é casado com a produtora italiana Livia Giuggioli desde 1997, garante: "Minha esposa e eu somos muito orgulhosos de nossos próprios países".

*Com informações da Reuters