Após bloquear fãs de Pabllo Vittar, Rupaul nega rivalidade com brasileira

Após show no Coachella, RuPaul comentou que apoia Pabllo Vittar Foto: Instagram/ @rupaulofficial/ @pabllovittar

RuPaul se pronunciou nesta quarta-feira, 20, sobre o show de Pabllo Vittar no Coachella, que ocorreu no último sábado, 16. A brasileira foi a primeira drag queen a se apresentar no festival.

Com isso, os fãs da cantora passaram a cobrar RuPaul, figura renomada no universo drag queen e criadora do programa RuPaul's Drag Race, fizesse uma homenagem à artista.

No entanto, a apresentadora começou a bloquear os fãs que estavam mandando mensagens sobre o assunto. Isso começou a gerar boatos nas redes sociais de uma possível rivalidade entre as artistas.

Então, no Twitter, RuPaul negou as polêmicas e falou sobre sua admiração a Pabllo. "Eu amo e apoio Pabllo Vittar. Que vergonha de vocês, trolls maldosos do Twitter, que ficam tentando criar rivalidade". Vittar, então respondeu: "Eu te amo, mamãe".