Após avião de Miley Cyrus ser atingido por raio, cantora pode já estar no Brasil

Após avião ser atingido por raio e realizar pouso de emergência, Miley Cyrus tranquilizou fãs nas redes sociais e disse que está bem. Foto: Steve Marcus/ Reuters e Instagram/@mileycyrus

O avião da cantora Miley Cyrus precisou fazer um pouso de emergência após ser atingido por um raio na madrugada desta quarta-feira, 23. Ela estava a caminho de Assunção, no Paraguai, para se apresentar no festival Asunciónico. O evento teve de ser cancelado por conta das tempestades que atingiram a capital do país.

A aeronave da artista saiu de Bogotá, na Colômbia, e precisou aterrissar de forma precipitada no Aeroporto Internacional Guaraní, no Paraguai. Segundo a rádio paraguaia ABC Cardinal 730 AM, o avião seguiu para Guarulhos, em São Paulo, o que indica que a cantora já pode estar no Brasil.

A irmã de Miley, Brandi Cyrus, publicou uma foto com a localização na capital paulista e um vídeo assistindo a um canal de televisão do País. Nas redes sociais, a cantora informou os fãs sobre o ocorrido e disse que todos os membros de sua equipe, banda e familiares que estavam no voo estão bem.

To my fans and everyone worried after hearing about my flight to Asunción. Our plane was caught in a major unexpected storm and struck by lighting. My crew , band , friends and family who were all traveling with me are safe after an emergency landing. pic.twitter.com/NhKrospppN — Miley Cyrus (@MileyCyrus) March 23, 2022

Mais tarde, Miley postou um vídeo cantando a música Stay em homenagem aos fãs paraguaios, que colocaram a canção em primeiro lugar na parada do ITunes no país. “Eu queria que fosse possível ficar e performar para todos os meus fãs no Paraguai. Por favor, fiquem seguros. Amo vocês”, escreveu.

A cantora também disse que está exausta do estresse que passou por conta do acidente e que vai descansar por alguns dias antes do seu show no Brasil. Ela se apresentará neste sábado, 26, no festival Lollapalooza, em São Paulo.

I wish I could’ve STAYed & performed for all of my fans in Paraguay. Please STAY safe. I love you . (also if you can’t tell I’m a little sick, I think just super exhausted from the stress of yesterday! Got a few days to recover before BRAZIL!) https://t.co/gtXHC7AJgh pic.twitter.com/C7IlPp7f7t — Miley Cyrus (@MileyCyrus) March 23, 2022

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais