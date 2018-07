Após ataques racistas, usuários apoiam Titi na internet

Titi e os pais, Bruno Gagliasso e Giovana Ewbank. Foto: Reprodução/Instagram

Após ter sido vítima de racismo em dois comentários no Instagram, os internautas estão demonstrando todo o apoio à Titi, a filha de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank. A 'onda de amor' começou em uma foto da garota com a prima postada pelo tio Theo Lima pedindo mais amor menos preconceito. "Não sei como ainda existem pessoas preconceituosas", comentou @elaineefreitas.

#tbt c/ a priminha Titi One Love O mundo precisa de mais amor e menos preconceito #somostodosiguais #onelove #familia Uma foto publicada por Theo Lima (@theolima18) em Nov 16, 2016 às 11:53 PST

As pessoas também aproveitaram o post para apoiar a atitude de Gagliasso ao prestar queixa na delegacia. "Bruno, você fez muito bem em denunciar! Sua filha é linda!", afirmou @ana_beatriz_Cabral.

As demonstrações de solidariedade se espalharam também pelos perfis de Bruno, Giovanna e da tia Pamela Ewbank.

"Vai ter negra sim! Linda demais!", comentou @anasiilvaoficial em um clique do ator junto com a filha no carro.

Hj ela preferiu o azul e eu o rosa... #umportodosetodosporum ❤️ #titiseminstagram Uma foto publicada por Bruno Gagliasso (@brunogagliasso) em Nov 10, 2016 às 7:30 PST

A internauta @virginiaholanda3 apoiou a denúncia e desejou felicidade à família em uma foto de um desenho das mãos de Titi publicado por Giovanna. "O que me conforta com relação a esse povo racista e criminoso é ler comentários lindos aqui. Existe gente cretina? Existe, mas existe muita gente de coração bom também, assim como vocês @gio_ewbank e @brunogagliasso", comentou.

Desejo um dia cheio de AMOR a todos!!! #love #mamaecoruja @brunogagliasso Uma foto publicada por Giovanna Ewbank (@gio_ewbank) em Nov 16, 2016 às 7:32 PST

Pamela Ewbank repostou a foto do marido Theo Lima mostrando Titi com a prima e também recebeu muito apoio nos comentários. "Qual a diferença entre as duas? Nenhuma! São lindas! #xopreconceito", disse @taline_fs.

Na semana passada, a filha de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank foi alvo de um comentário racista na internet. Bruno denunciou o caso na delegacia nesta quarta-feira, 16.