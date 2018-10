Após apoio nas eleições, Caitlyn Jenner critica Trump por direitos transgêneros

A ex-atleta Caitlyn Jenner postou em seu Twitter na segunda-feira, 22, uma crítica ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump com os dizeres: "Pessoas trans não serão apagadas".

A publicação foi feita após o governo de Donald Trump considerar a possibilidade de definir o gênero como uma condição biológica e imutável determinada pela genitália no momento do nascimento da pessoa (leia mais aqui).

Caitlyn, que se considera uma ativista dos direitos dos transgêneros, apoiou Donald Trump durante as eleições de 2016, e diversos de seus seguidores relembraram o fato nos comentários da postagem.

Hey, remember when you said Trump would be supportive of LGBTQ rights and everybody told you not to be naive?

Yeah...