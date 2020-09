Após anúncio de namoro, Mãe de Vitão sofre ataques na internet

Mãe do Vitão é alvo de comentários negativos nas redes sociais Foto: Reprodução Instagram/ @san_regina_18

Depois de Luísa Sonza e Vitão confirmarem que estão em um relacionamento, na quinta-feira da semana passada, 10, a mãe do cantor passou a ser alvo de comentários negativos em publicações antigas com o filho em seu perfil do Instagram.

Sandra Carvalho, mãe de Vitão, compartilhou um vídeo do seu filho cantando no show que fez, em 1º de agosto, no Drive Park Floripa, em Santa Catarina. Desde o anúncio do novo casal, seu post vem recebendo diversas críticas.

Nos comentários, Vitão foi chamado de “talarico” por ser amigo do ex-marido de Luísa, Whindersson Nunes, e se envolver com a cantora. Porém, os dois já tinham anunciado separação desde abril deste ano.

“Pegou a mulher do amigo talarico”, “Você tem orgulho de ter um filho falso e talarico? Eu não teria”, “Faltou ensinar seu filho a ter caráter” são alguns dos comentários do post.

As mensagens de ódio continuaram em outra publicação mais antiga, em uma foto com seus dois filhos, Vitão e o mais novo, Felipe, 18. “O que é dele está guardado, a vida não falha”, diz um dos ataques.

Procurada pelo Estadão, Sandra não quis se pronunciar sobre os ataques que vem sofrendo nas redes sociais.

No domingo, 13, o pai de Luísa Sonza, Cézar, resolveu publicar um vídeo em suas redes sociais falando sobre os ataques que a filha e a família também vem sofrendo.

“Estão falando muita coisa errada da Luísa, como se ninguém mais prestasse na família. Ela nunca dependeu de ninguém financeiramente, canta desde jovem (...)Eu ficaria preocupado com publicações de pessoas que nos conhecem, mas, de quem não conheço, entra em um ouvido e sai no outro. Tem que engolir essa menina do interior que está fazendo sucesso. Se ela não fosse boa, qualquer mulher de famoso ou marido de famosa seria artista e cantor também”, disse ele.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais