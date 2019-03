Após alta hospitalar, Bruno Gagliasso passará por nova cirurgia

Titi, Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank Foto: Instagram / @gio_ewbank

Bruno Gagliasso recebeu alta do hospital na tarde do último sábado, 2. O ator estava internado após passar por uma cirurgia de desobstrução do trato urinário por conta de uma crise renal.

Agora, Bruno seguirá passando por tratamento a base de medicamentos e deverá passar por uma nova cirurgia para finalização da retirada do cálculo renal. A expectativa é de que o novo procedimento ocorra nas próximas semanas.

No último sábado, 2, Giovanna Ewbank, mulher de Gagliasso, compartilhou em seu Instagram momentos de uma visita em clima de carnaval ao marido no hospital, ao lado de Titi, filha do casal.

"Bloco 'Meninas do Papito me fazem feliz todos os dias'", brincou Gagliasso sobre o momento. Confira as imagens abaixo:

Confira também a nota sobre a alta médica de Bruno Gagliasso:

"Rio de Janeiro (RJ), 2 de março de 2019 – O Hospital Vitória informa que o ator Bruno Gagliasso recebeu alta hospitalar na tarde de hoje (2/3). O paciente permanece em tratamento medicamentoso e, dentro de algumas semanas, retornará ao hospital e será submetido a novo procedimento cirúrgico para finalização da retirada do cálculo renal."