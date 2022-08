Após alta da caçula, Juliano Cazarré compartilha encontro dos filhos

Letícia Cazarré com os filhos Gaspar, Madalena e Maria Guilhermina. Foto: Instagram/@cazarre

Maria Guilhermina, filha caçula de Juliano Cazarré que recebeu alta hospitalar no dia 1º deste mês, recebeu uma visita muito especial na última quarta-feira, 10. A bebê e a mãe, Letícia Cazarré, que estão em São Paulo, foram surpreendidas pelo ator e os filhos do casal Gaspar e Madalena, que finalmente foram conhecer a irmãzinha. O momento fofo foi compartilhado pelo intérprete de Alcides em Pantanal, novela da TV Globo, no Instagram nesta quinta-feria, 11.

"Ontem cumpri uma missão muito especial. Levei os pequenos Gaspar e Madalena para São Paulo, para matar a saudade da mamãe e para finalmente conhecer a irmãzinha. Não foi fácil, teve voo cancelado, horas e horas no aeroporto com os pequenos, avião, malas, carrinho de bebê, taxi, um sufoco só. Mas a missão foi cumprida. Esses sorrisos justificam todo e qualquer esforço. Amor é serviço. A vida quer viver", escreveu ele na legenda da foto.

A publicação recebeu vários comentários de famosos e artistas que comemoraram junto à família mais essa vitória. "Valeu muito!", escreveu Regina Casé. "Parabéns por ser o melhor Juliano em tudo que fazes! Deus abençoe essa Bela família!", declarou Arieta Corrêa. "Deus abençoe essa linda família", desejou Bernardinho. Gabriel Sater, Malvino Salvador, Cássio Reis e Beth Goulart enviaram emojis de coração para o artista.

Maria Guilhermina deixou o hospital depois de passar mais de um mês internada. Ela nasceu com anomalia de Ebstein, uma doença rara que causa má formação no coração. No período em que ficou no hospital, a bebê passou por duas cirurgias e ficou na companhia da mãe.

Juliano e Letícia também são pais de Vicente, de 11 anos, e Inácio, de 9.