Após agredir um jovem, ator de 'The Boys' terá que pagar multa de R$ 27 mil

Antony Starr interpreta o Capitão Pátria em 'The Boys' Foto: Instagram/ @theboystv

Antony Starr terá que pagar uma multa de R$ 27 mil para evitar a pena de um ano de detenção. A condenação aconteceu após o ator da série The Boys agredir um jovem de 21 anos na Espanha.

Segundo informações divulgadas nesta sexta-feira, 4, pela Variety, o artista havia sido punido com 12 meses de prisão, mas a pena de reclusão pode ser convertida para o pagamento de multa no valor de 5 mil euros (R$ 27 mil na atual cotação da moeda).

O valor deve ser depositado em até 72 horas. Além disso, Antony não deve se envolver em outra confusão pelo prazo mínimo de 12 meses depois da condenação.

Starr estava bêbado quando agrediu a vítima em um pub em Alicante, após se envolver em uma briga na região dos bares da cidade. Ele teria atirado um copo no rapaz de 21 anos, que foi encaminhado ao hospital e levou quatro pontos na sobrancelha.

O artista está na Espanha para gravação do filme The Interpreter (ainda sem tradução para o português), que é dirigido por Guy Ritchie, mesmo diretor de Aladdin, e tem Jake Gyllenhaal no elenco.