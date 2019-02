Após acusações de homofobia, Carlinhos Maia diz: 'Eu seria falso se fizesse um discurso diferente'

O influenciador Carlinhos Maia. Foto: Instagram/@carlinhosmaiaof

No último domingo, 3, o influenciador digital Carlinhos Maia assumiu sua homossexualidade ao publicar um vídeo no Instagram com o noivo Lucas Guimarães. Depois, estendeu o assunto nos stories e disse que é "um gay que gosta de ser homem". Em outro momento, chegou a dizer: "Eu via muitos gays dizendo 'se assuma, saia do armário', coisas que os héteros não me pediam. Teve um tempo em que a ditadura começou a me machucar muito mais do que qualquer hétero. Não façam do mundo gay uma ditadura do medo, como eu tenho visto".

As declarações repercutiram negativamente e alguns seguidores acusaram Carlinhos de apresentar comportamento homofóbico. O perfil Quebrando o Tabu, então, publicou um vídeo no Instagram explicando os equívocos cometidos pelo influenciador em seu discurso.

Carlinhos Maia agradeceu a paciência e as explicações, revelando enfrentar dificuldades com a desconstrução a respeito do universo LGBT. "Seria falso da minha parte fazer um discurso diferente do que eu fiz. Venho de uma cidade pequena do interior do Alagoas, onde a cultura e o modo de pensar e agir é diferente de tudo que tenho vivido", escreveu. Por fim, pediu desculpas às pessoas que se sentiram ofendidas com as declarações feitas em seus stories, dizendo que tentará "dia após dia ser uma pessoa ainda melhor".