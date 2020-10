Após acordo na Justiça, Theo Becker pede desculpas a Marcos Mion

Theo Becker e Marcos Mion. Foto: Instagram / @theobecker | Daniel Teixeira / Estadão

Theo Becker publicou um pedido de desculpas ao apresentador de A Fazenda, Marcos Mion. Na última terça-feira, 6, um processo entre os dois na Justiça foi encerrado com um acordo, que incluía justamente a retratação do ator.

"Peço desculpas ao apresentador Marcos Mion e sua família por ter proferido palavras de baixo calão, ofensas e intimidações repetidas vezes, que não deveriam ter sido dias", escreveu em seu Instagram no início da madrugada desta sexta-feira, 9.

Em seguida, continua: "Entendi que isso não precisaria ter acontecido, não pretendia causar insatisfação, medo, exposição e afronta ao colega e aos seus familiares. Somos humanos e erramos."

Theo Becker ainda afirma que está "pedindo perdão não só por obrigação", mas pela necessidade de "reconstruir, pacificar, abrir mão dos excessos" e amar ao próximo. Confira a postagem abaixo.

Agora, Theo não poderá mais mencionar os nomes de Mion e sua família e apagará de suas redes sociais as postagens que os incluam. Além disso, o ator fica impedido de fazer contato com o apresentador e seus parentes, devendo manter distância mínima de 300 metros da família.

Segundo os advogados de Mion, o acordo foi a saída escolhida pelo apresentador para encerrar o assunto sem mais desgaste: “O desejo dele era apenas cessar as ofensas, principalmente as que envolviam o filho Romeo. Alcançamos esse objetivo e a família Mion está feliz e aliviada”.

Na época em que foi ajuizada a ação, o advogado Thomas Pasquali, responsável pela assessoria jurídica de Theo Becker, também havia informado que buscaria uma "composição amigável".

Mion resolveu recorrer à Justiça depois que Becker fez um post em que teria questionado a relação dele com o filho, que é autista.

Romeo dá nome à Lei Federal 13.977, sancionada no início deste ano, que cria a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea). O apresentador é militante na causa: criou a Comunidade Pro Autismo e escreveu o livro A Escova de Dentes Azul, obra que explica o autismo para crianças.

Entenda o caso envolvendo Marcos Mion e Theo Becker

Em fevereiro de 2020, Mion entrou na Justiça com um processo contra Theo Becker por conta de "ofensas e xingamentos veiculados em redes sociais" por parte do ator.

Segundo nota divulgada por seus advogados à imprensa, o apresentador ingressou com uma ação cível e uma queixa-crime contra Theo Becker "em razão das injúrias e difamações praticadas pelo ator".

Mion teria tomado a atitude após Theo Becker citar seu filho, Romeo Mion, que tem autismo, considerado "um inaceitável limite ultrapassado".

A queixa-crime traria 14 difamações e 43 injúrias que teriam sido feitas entre outubro de 2019 e janeiro de 2020.

Ainda segundo a nota, as ações pedem o "fim das ofensas, retirada das postagens e retratação pública, além de indenização que poderá ser revertida em trabalho voluntário ou doação a uma instituição que se dedica a autistas".

À época, o Estadão entrou em contato com Thomas Pasquali, advogado que realizou a assessoria jurídica de Theo Becker, que informou que o "processo [é] bem tranquilo e favorável para fechar um acordo". "A gente vai fazer uma composição amigável para que ambas as partes saiam bem", prosseguiu.

"A gente quer fechar um acordo justamente para não desgastar o judiciário e as partes que estão envolvidas, que são figuras públicas. A princípio, a gente vai entrar com um acordo, estamos alinhados para isso", explicou.

Na sequência, afirmou que o material causador do processo foi deletado: "Isso já foi tirado do ar, justamente para fins de composição. Não tem como ter composição se os dois não estiverem de acordo".

Confira abaixo a íntegra da nota enviada pelos advogados de Marcos Mion em fevereiro de 2020:

"Após mais de cinco anos sendo alvo de ofensas e xingamentos veiculados em redes sociais de grande repercussão, e tendo relevado as agressões gratuitas por todo esse tempo, o apresentador Marcos Mion ingressou com uma ação cível e uma queixa-crime contra Theo Becker, em razão das injúrias e difamações praticadas pelo ator.

A motivação para, enfim, mover as ações judiciais foi o fato de Becker direcionar suas agressões e injúrias para o filho do apresentador, Romeo Mion, autista. Isso, para Mion, que até então buscava seguir sua vida apesar do enorme incômodo e medo diante de tantas ameaças, foi um inaceitável limite ultrapassado.

Na queixa-crime já apresentada à Justiça constam 14 difamações e 43 injúrias proferidas por Becker apenas no período de outubro de 2019 até o final de janeiro último. O volume de manifestações agressivas impressiona e revela um comportamento característico de perseguição e obsessão de Becker por Mion.

Ambas as ações pedem o fim das ofensas, a retirada das postagens e uma retratação pública, além de indenização que poderá ser revertida em trabalho voluntário ou doação a uma instituição que se dedica a autistas.

O objetivo do apresentador Marcos Mion, ao recorrer ao Poder Judiciario, é cessar as ofensas de Becker para, enfim, restabelecer a paz e a tranquilidade de sua família.

Maíra Fernandes

Ricardo Brajterman"