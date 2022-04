Após acidente, Rodrigo Mussi abre um dos olhos e responde comandos

Estado de Rodrigo Mussi continua estável após ex-BBB sofrer acidente de carro na quinta-feira, 31. Foto: Instagram/@rodrigo.mussi

Cinco dias após sofrer um acidente de carro, Rodrigo Mussi abriu um dos olhos por alguns instantes e voltou a dormir, conforme nota divulgada nas redes sociais. O boletim médico divulgado no final da tarde desta terça-feira, 5, também informou que o ex-BBB respondeu a comandos balançando a cabeça.

O irmão do influenciador, Diogo Mussi, completou a informação através dos stories do Instagram. "O Rodrigo está acordando, respondendo a comandos básicos como 'estou ouvindo' e abriu um dos olhos. Meu Deus, que felicidade. Que coisa maravilhosa", escreveu.

Por volta das 17h, um boletim médico já havia sido divulgado informando que Mussi passará por uma nova cirurgia na perna para a retirada da "gaiola" e para inserção de uma haste no membro. A nota também comunicou que ele teve o monitor da cabeça retirado.

"O Rod segue agitado, se mexendo bastante. O despertar tem que ser controlado, o que os médicos estão fazendo e muito bem", disse Diogo em outra publicação.

No comunicado divulgado mais cedo pela família, foi explicado que a equipe do hospital está diminuindo a sedação da forma que é mais adequada para Rodrigo. "A família pede que continuem com as correntes de oração e sentem que ele acordará em breve", concluiu o informe.

O ex-BBB já passou por duas cirurgias após se envolver em um acidente de carro na quinta-feira, 31 de março. Ele estava em uma veículo de aplicativo que colidiu com um caminhão na Marginal Pinheiros, em São Paulo. O motorista cochilou no volante e Mussi, sem cinto, foi arremessado para a frente do carro.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais