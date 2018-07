Após acidente, Ed Sheeran não percebeu fraturas e foi a um pub

Ed Sheeran sofreu acidente de bicicleta e quebrou o cotovelo, o pulso e a costela. Foto: Joel Ryan/AP

Em entrevista ao programa de TV Jonathan Ross Show, que vai ao ar no próximo sábado, o cantor Ed Sheeran compartilhou detalhes do acidente de bicicleta que sofreu e disse que não tinha percebido as fraturas.

Leia também: Ed Sheeran dedica música a bebê com seu nome

Ele conta que estava andando de bicicleta muito rápido, descendo uma colina íngreme em Suffolk, Inglaterra.

"Quando aconteceu, eu me levantei e pensei 'isso dói' e depois pedalei até um pub. Fui para casa, dormi e depois acordei às 5 da manhã com muita dor", disse Sheeran. Só depois ele foi ao hospital.

Por recomendação médica, ele teve de cancelar pelo menos cinco shows da turnê atual pela Ásia, uma vez que as fraturas o impediriam de tocar no futuro se ele continuasse antes de se recuperar.

Além do cotovelo esquerdo e do pulso direito, Sheeran também quebrou a costela no acidente. Ele pretende ficar quatro semanas afastado para que as lesões sarem.