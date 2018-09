Após 7 anos, Kaysar publica primeira foto ao lado de sua família

Kaysar e sua família. Foto: Instagram / @kaysar.dadour

Pouco mais de cinco meses após participar do Big Brother Brasil, Kaysar conseguiu reencontrar sua família, que não via há cerca de sete anos, quando fugiu da Síria por conta da guerra no país.

"Família no Brasil! Graças a Deus por tudo e graças a vocês todos, primeiro dia da primavera!", escreveu na noite de sábado, 22, após rever sua mãe, seu pai e sua irmã em um aeroporto na cidade de Curitiba.

Desde então, Kaysar vem mostrando a rotina da família em suas primeiras impressões do Brasil nos stories de seu Instagram.

No dia da final do Big Brother Brasil, o apresentador Tiago Leifert chegou a anunciar que a Organização das Nações Unidas (ONU) ajudaria a trazer os familiares de Kaysar ao Brasil.

Pouco depois, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur), órgão da ONU que cuida desses assuntos, afirmou que a Globo sequer havia entrado em contato para falar sobre o caso.

Em seguida, a assessoria da Globo informou que a Acnur havia se colocado à disposição para fazer esclarecimentos "como faz com todas as pessoas na mesma situação".

Relembre o caso aqui.

Confira abaixo as primeiras publicações do encontro de Kaysar com sua família:

VEJA TAMBÉM: Relembre quem foram os participantes do BBB 18