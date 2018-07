Após 25 anos, bebê recria capa de 'Nevermind', do Nirvana

Spencer Elden hoje é artista em Los Angeles. Foto: Reprodução/Twitter

Milhões de pessoas já viram o artista Spencer Elden sem roupas. Há exatos 25 anos, ele ficou mundialmente conhecido por aparecer nu, ainda bebê, na capa do disco Nevermind, obra-prima do Nirvana que vendeu 30 milhões de cópias. Para comemorar o aniversário do disco, ele recriou a fotografia icônica - desta vez, com roupas.

Elden queria tirar a fotografia pelado, segundo informou ao New York Post, mas o fotógrafo responsável pela imagem não gostou da ideia. "Eu disse para ele: 'Vamos fazer comigo pelado'. Mas ele achou que seria estranho, então eu usei uma bermuda", disse o artista de Los Angeles.

A imagem foi feita por John Chapple para a capa do New York Post no Rose Bowl Aquatics Center, em Pasadena, Califórnia

"É estranho fazer parte de algo tão importante que eu nem lembro", disse Elden ao jornal. Ele também confessou que prefere a banda punk The Clash ao Nirvana.

A sessão de fotos para a capa de Nevermind, feita em 1991 pelo fotógrafo Kirk Weddle, durou 15 segundos e rendeu apenas 200 dólares à família. O gancho com a nota foram adicionados digitalmente à imagem.

Para recriar a fotografia de agora, John Chapple, fotógrafo do New York Post, também pagou 200 dólares a Elden.

O artista já havia recriado a imagem anteriormente. No seu aniversário de 15 anos e de Nervemind, o então adolescente disse que se sentia "como o maior ator pornô do mundo".