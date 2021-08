Após 2 dias, Fátima Bernardes volta a apresentar 'Encontro'

Fátima Bernardes testou negativo para covid-19 Foto: Reprodução do programa 'Espelho' (2019) / Canal Brasil

Fátima Bernardes voltou a comandar o programa Encontro na Globo nesta quinta-feira, 19. A apresentadora tinha anunciado o retorno nas redes sociais no dia anterior.

"Amanhã estou de volta ao #encontrocomfatima", escreveu em postagem no Instagram. A jornalista se sentiu indisposta na terça-feira, 17, e, desde então, estava sendo substiutuída por Fernanda Gentil e André Curvello.

"Muito obrigada pelo carinho, recebi mensagens lindas. Estou muito bem, tive indisposição. Eu fiz todos os testes de covid-19 e foi só uma indisposição. Por um cuidado com os outros, me afastei, mas quero mandar um beijo pra Fernanda e André", disse ela no início do programa.

Inicialmente, a Globo anunciou que ela ficaria ausente por mais tempo. A emissora explicou a ausência da apresentadora com o seguinte comunicado: "Fátima Bernardes se sentiu indisposta durante a madrugada e, por isso, não apresentou o Encontro desta terça-feira, dia 17. A apresentadora está bem, testou negativo para covid-19, mas, seguindo o protocolo da Globo, permanecerá em casa por mais alguns dias."

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais