Jim Parsons e Todd Spiewak se casam após 14 anos juntos

Casamento de Todd Spiewak e Jim Parsons aconteceu no Rockefeller Plaza, em Nova York Foto: Instagram/therealjimparsons

Após 14 anos de namoro, Jim Parsons e Todd Spiewak se casaram, de acordo com confirmação de um representante do ator à People. Em 2012, Parsons anunciou que era homossexual e estava num relacionamento há mais de dez anos num perfil publicado no The New York Times.

Depois disso, passou a expor seu relacionamento com Spiewak nas redes sociais e em entrevistas. Em 2014, durante entrevista no Ellen DeGeneres show, ele disse que não tinha pressa de se casar.

Em novembro do ano passado, os dois comemoraram mais um ano de namoro e o ator de The Big Bang Theory fez um post no Instagram para comemorar. "Eu conheci essa cara (esse com o microfone) há 14 anos e foi a melhor coisa que já aconteceu comigo, sem dúvidas", disse Parsons na legenda de uma selfie dos dois.

O ator também postou fotos da cerimônia de casamento realizada no último sábado, 13.