Após 12 dias na UTI, Renata Banhara fala sobre infecção no canal dentário

Renata Banhara adquiriu bactéria após tratamento de canal feito há seis anos Foto: instagram/@rebanhara

O programa da Eliana, exibido no SBT neste domingo, 28, veiculou uma entrevista com Renata Banhara, modelo que deu entrada no hospital por conta de infecção silenciosa causada por uma bactéria alojada no dente. O problema a fez ficar internada por 12 dias na UTI, justificou duas cirurgias e causou deformações e paralisia na face.

"Eu me olhava no espelho e via um monstro deformado. Pensei em me matar", diz Renata a Eliana, explicando que as dores começaram em novembro. "Achei que era cansaço de fim de ano e apelei para a farmacinha de casa. No Revéillon, foi terrível, fui parar no pronto-socorro e me disseram que era crise de estresse", relembra.

Ela precisou ir novamente ao hospital em fevereiro devido às complicações da infecção, que ainda não tinha diagnóstico. "No Carnaval, comecei a ter deformações no rosto que queimavam como fogo. Fui ao pronto-socorro e me disseram que era alergia. Começaram a sair alguns pontos do meu rosto, o que é chamado de celulite facial", conta Renata. "Subi para tomar banho e, em 10 minutos, meu rosto estava deformado. Em 15 minutos, eu tive paralisia facial", afirma a modelo, ressaltando ainda que sente dores muito fortes também nos joelhos.

Hoje, a modelo se recupera, mas ainda não está 100%. "Estou tomando corticoide e morfina. Não me sinto bonita. Eu me sinto feia, com medo, porque amanhã pode voltar tudo de novo", confessa, entre lágrimas.

A infecção no dente começou há seis anos, quando Renata fez um tratamento de canal. "O imunologista descobriu que o dente criou um polo de inflamação que subiu ao osso do rosto e se espalhou", explica.

Assista à entrevista completa aqui.

Ainda no domingo, a modelo publicou um post no Instagram no qual mostra uma foto ao lado de Eliana, assim como imagens que exibem a evolução de seu rosto após o tratamento.