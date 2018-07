Aperto de mão de Trump vira golpe em 'jogo de vídeo game'

Trump e Macron já se encontraram na Bélgica Foto: REUTERS/Jonathan Ernst

O mundo já pôde reparar que o aperto de mão de Donald Trump é tudo, menos amigável. Líderes mundiais já fizeram careta ao cumprimentarem o presidente norte-americano e Emmanuel Macron deu uma declaração sobre o aperto de mão dos dois.

Trump é conhecido por apertar com força a mão das pessoas e, por isso, o cumprimento virou uma brincadeira na internet. Um site criou um 'video game', parecido com o famoso Street Fighter na versão do Super Nintendo, chamado American Hand Fighter II.

Na realidade, o site em que está o 'jogo' só reproduz vídeos de cumprimentos que já aconteceram, mas como se fossem lutas de aperto de mão. Em quase todas Trump sai vitorioso. Há vários 'golpes' dados pelo norte-americano nos oponentes, como soco no ombro, puxão forte e tapa na mão.

Confira também uma galeria com apertos de mão históricos e simbólicos: