Aos 79 anos, Martinho da Vila cursa Relações Internacionais

Martinho da Vila está cursando Relações Internacionais. Foto: DANIEL TEIXEIRA/ESTADAO

Nunca é tarde para adquirir mais conhecimento, e Martinho da Vila prova isso: o cantor está no 5º semestre do curso de Relações Internacionais numa faculdade particular do Rio de Janeiro, segundo o jornal Extra.

"Já pratico relações internacionais há muito tempo, mas eu queria pegar um pouco de conhecimento mais teórico", disse ele ao Extra, e revelou que faz todos os trabalhos que os outros alunos fazem, mas que não precisa fazer provas.

O cantor, compositor, poeta e escritor já publicou 14 livros sobre variados temas e é embaixador da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLT).

Martinho ainda contou que serviu de exemplos para outras pessoas. "Várias pessoas de uma certa idade, até de 50 anos, que tinham vontade de fazer um curso superior, mas que não tinham muita coragem, chegam e falam que foram incentivados por mim a estudar", completou.