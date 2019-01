Aos 77 anos, Erasmo Carlos se casa com a pedagoga Fernanda Passos

O cantor Erasmo Carlos e a esposa Fernanda Passos. Foto: Instagram/@erasmocarlosbr

O eterno ‘Jovem Guarda’ Erasmo Carlos, parceiro do rei Roberto Carlos em diversas canções e até filmes nos anos 1970, sempre foi um romântico de carreira e na vida pessoal. Nesta segunda-feira, 7, o cantor se casou com a pedagoga Fernanda Passos, em uma cerimônia íntima.

Em maio de 2018, Erasmo Carlos lançou o álbum Amor é Isso, totalmente dedicado à namorada. “Ela é minha musa. Esse disco é todo dela”, enfatizou na ocasião.

Fernanda Passos, de 28 anos, já contou em entrevistas que era uma antiga fã do cantor. “Fui eu que o conquistei. Eu tenho na minha cabeça que gosto dele desde que tenho cinco anos de idade”, disse no programa Conversa com Bial, da TV Globo.

“Após sete anos de beijinhos e carinhos sem ter fim e mais dois de maravilhosa convivência, me casei ontem no civil com minha adorada Fernanda (agora também Esteves). Foi uma formalidade simples, porém, meu coração estava em festa, agradecendo à Deus por esse amor tão lindo ter caído em minha vida. Uhu!”, comemorou.