Aos 68, autor de 'Game of Thrones' cria meme com foto dele mesmo

George R. R. Martin, autor de 'Game of Thrones', fez rara aparição no Twitter para fazer brincadeira com os usuários. Foto: Reuters / Stringer

George R. R. Martin, autor da série de livros As Crônicas de Gelo e Fogo, que deu origem ao seriado Game of Thrones, foi ao Twitter fazer uma brincadeira com seus seguidores. No tuíte, ele escreveu: “meus editores dizem que eu preciso me aproximar do público jovem” e colocou uma foto de si mesmo com um meme ultrapassado.

Martin está escrevendo Os Ventos do Inverno, o sexto livro da saga, desde 2012 e ainda não há uma data de lançamento. Já a sétima temporada de Game of Thrones estreia no Brasil, com transmissão pela HBO, no próximo dia 16 de julho.

Veja você mesmo a tentativa de brincadeira que GRRM fez no Twitter: