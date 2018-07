Aos 64 anos, Mario Gomes se reinventa - quer empreender e dar aulas

Mario Gomes está vendendo sanduíche na praia antes de começar um food truck. Foto: TV Globo/João Miguel Júnior

Com muitas novelas no currículo, Mario Gomes, aos 64 anos, vive um período mais tranquilo. Seu único trabalho atualmente é Magnífica 70, série da HBO e, enquanto as gravações da terceira temporada não começam, o ator está vendendo hambúrguer e batata frita numa praia da zona oeste do Rio de Janeiro, segundo o jornal Extra.

"Estou fazendo uma experiência. Me preparando para investir em food truck", contou ele ao jornal. O ator costuma vender os sanduíches nos fins de semana, junto ao filho João, de dez anos. Mas o espírito empreendedor não para por aí: Gomes ainda aluga a casa onde mora, nas redondezas da praia, para festas e eventos.

O ator deixa claro que seu foco ainda é atuar, mas que, com o tempo livre, deseja desenvolver diversas atividades. "Agora vou ser professor, darei um curso no Polo de Cinema e Vídeo de como ter seu próprio canal de televisão", disse Mario Gomes, que ainda atua como voluntário no Retiro dos Artistas.