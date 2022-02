Aos 60 anos, trabalhador braçal vira modelo e resultado faz sucesso

Mammikka passou por transformação e fez sucesso nas redes como modelo Foto: Instagram/@shk_digital

O indiano Mammikka, de 60 anos, realiza trabalhos braçais na rua para conseguir dinheiro. Até que o seu vizinho, o fotógrafo Shareek Vayalil Shk, resolveu convidá-lo para um ensaio fotográfico.

Ao site The Indian Express, Shareek disse que viu nele um visual fotográfico especial e, por isso, o convite foi feito de forma natural”. Com roupas novas e um tapa no visual, o ensaio foi um sucesso.

Segundo Mammikka, a ideia das fotos é antiga e o vizinho já falava sobre isso há uns quatro anos.

“Agora que chegou a hora, nós fotografamos. Mas nunca imaginei que um ensaio tão simples pudesse me render tanta fama”.

“Foi só quando as fotos se tornaram populares na internet e as notícias surgiram na mídia que percebi que havia se tornado um grande evento”, completou.

Com os “bicos” na rua, o homem recebe cerca de 600 a 1000 rupias indianas por semana - algo em torno de R$ 40 a R$ 67. Apesar do sucesso como modelo, ele pretende continuar com o seu trabalho, mesmo que em meio período.