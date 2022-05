Aos 16 anos, rapper 23 Rackz é morto a tiros em gravação de clipe

Justin Johnson, conhecido como 23 Rackz, tinha apenas 16 anos e foi morto a tiros enquanto gravava um videoclipe em Washington, nos EUA. Foto: Instagram/@23jackzs

O rapper 23 Rackz foi morto a tiros na cidade de Washington, nos Estados Unidos, enquanto gravava um videoclipe. Justin Johnson, nome verdadeiro do artista, tinha apenas 16 anos e estava em ascensão na carreira musical.

De acordo com a WTTG-TV, emissora pertencente ao grupo FOX, o crime aconteceu na quinta-feira, 26, e as autoridades receberam uma ligação sobre o tiroteio por volta das 11h30 no horário local.

Segundo o veículo, a polícia encontrou restos de munição no local do crime e uma investigação já está em andamento. As autoridades estão oferencendo U$25 mil, cerca de R$128 mil na cotação atual, para quem oferecer informações que ajudem a encontrar o culpado.

23 Rackz lançou o seu álbum de estreia Rookie Of The Year em 2021 e já havia divulgado dois novos singles em 2022, Hook e Dragging. Ele era considerado integrante do rap DMV, gênero musical nascido nos estados de D.C., Maryland e Virgínia, nos EUA.

Nas redes sociais, o empresário do garoto lamentou a sua morte e disse que "sabia que ele seria uma estrela". "Eu estava fazendo de tudo para te tirar da cidade, cara, nós só precisavámos de um pouco mais de tempo", escreveu

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais