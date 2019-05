Aos 15 anos de idade, filha de Arlindo Cruz dá à luz primeiro filho

Arlindo Cruz e sua filha, Flora Cruz Foto: Instagram / @floracruzoficial

A filha do sambista Arlindo Cruz, Flora Cruz, de 15 anos, deu à luz Ridan Barbosa nesta segunda-feira, 6. "Sem dúvidas é o maior amor do mundo. Seja muito bem-vindo à minha vida", escreveu a jovem no Instagram sobre seu primeiro filho.

No último sábado, 4, Flora já havia anunciado que iria fazer uma cesariana, postando uma foto na rede social ao lado de seu marido e pai da criança, Alexandre Nascimento. "Vamos nos despedindo desse barrigão com a ansiedade a mil. Diante do cansaço da gestação, quem já passou por isso sabe, optei por não ter mais parto normal", disse. Veja aqui a foto da criança.

O neto de Arlindo Cruz nasceu com 48 centímetros e pouco mais de três quilos. O sambista sofreu um AVC em março de 2017 e desde então vem tendo uma evolução gradual em seu estado de saúde. Flora tem acompanhado de perto o tratamento do pai e, no fim de abril deste ano, postou um vídeo do cantor se alimentando sozinho. Veja aqui.