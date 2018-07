Aos 15 anos, atriz Larissa Manoela faz planos de se casar virgem

Atriz namora o colega de elenco João Guilherme Ávila Foto: Reprodução/Instagram

Larissa Manoela, protagonista da novela Cúmplices de Um Resgate, do SBT, virou assunto na internet ao afirmar que deseja casar virgem. Em entrevista à revista Veja São Paulo, ela disse que o namoro com o colega de elenco João Guilherme Ávila, filho do cantor Leonardo, não passa dos beijos e abraços. “Deus ensina que a mulher precisa se resguardar, e desejo casar virgem”, explicou.

O estilo da atriz traz comparações à cantora Sandy. Larissa, no entanto, afirma que sua inspiração para a vida adulta é Selena Gomez. “Quando eu crescer, não me vejo rebelde como a Miley Cyrus, mas sensual, sem ser vulgar.”

Mesmo longe dos escândalos ao estilo Miley, a fama faz com que os dramas da vida pessoal da atriz sejam potencializados. Em julho, o ex-namorado Thomaz Costa, colega de Carrossel, divulgou o telefone dela e de sua mãe no Snapchat depois de ser eliminado de um concurso de dança pelo voto de João Guilherme, o atual namorado de Larissa.

Além dos dramas pessoais, ela também precisa lidar com difamações e, inclusive, casos de pornografia infantil. “De vez em quando, haters fazem montagens horrorosas e postam no meu Facebook”, afirma na entrevista. Os pais tiram prints e fazem denúncias ao Ministério Público.