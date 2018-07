Ao vivo, Titi Müller critica Villa Mix Festival: ‘Perto do palco não dá para assistir’

Titi foi a repórter no canal Multishow na cobertura do Villa Mix Festival Foto: Reprodução de cena da transmissão ao vivo do Villa Mix Festival / Multishow

Nomes de peso, como Demi Lovato e Maluma, se apresentaram neste fim de semana no Villa Mix Festival, realizado em Goiânia. Mas os grandes shows não foram vistos por todos os que estiveram no local, segundo revelou a apresentadora Titi Müller.

Durante a transmissão do canal Multishow, Titi afirmou que as pessoas próximas ao palco não conseguiam enxergar as apresentações: “Confesso que aqui, de onde a gente está no palco, que é bem na boca do gargarejo, o show praticamente não dá para assistir. Então, quem tava em casa [vendo pela TV] se deu bem”.

“Pena para quem chegou cedo aqui e não conseguiu assistir praticamente nada, porque esse palco é grande. Às vezes impossibilita, assim, dependendo do ângulo de visão”, completou a apresentadora.

O que eu gosto na Titi é que ela é uma mulher de opinião! E o melhor é que o Multishow da total liberdade de expressão #VillaMixNoMultishow pic.twitter.com/S2FCcE0Jnt — Shows Ao Vivo (@Shows_AoVivo) 2 de julho de 2017

Além das atrações internacionais, o Villa Mix ainda contou com atrações brasileiras como Simone e Simaria, Wesley Safadão e Jorge e Mateus.