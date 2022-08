Ao FBI, Angelina Jolie relata ter sido agredida por Brad Pitt em avião

Os atores Brad Pitt e Angelina Jolie. Foto: Andrew Kelly/ Reuters

Uma discussão bastante séria entre Brad Pitt e Angelina Jolie em 14 de setembro de 2016, com direito a gritos e agressões, veio à tona na última terça-feira, 16. O ator e a ex-mulher se desentenderam dentro de um avião, num voo França-Estados Unidos.

Brad teria agarrado Angelina pelos ombros, sacudindo-a enquanto gritava com ela: “Você está f*dendo essa família”. Este foi o mesmo voo em que o astro do novo filme Trem-Bala supostamente colocou as mãos no filho mais velho do casal, Maddox, quando ele tentava intervir na discussão. Na época, Angelina chegou a dizer também que Brad estava bebendo e derramou cerveja nela.

De acordo com o site Page Six, os detalhes da briga teriam aparecido em um documento do FBI, em processo aberto em abril. E ainda segundo o veículo, a atriz estaria pedindo a entrega dos documentos de sua investigação sobre o incidente, através de um codinome pelo “impacto na privacidade dos filhos”. A ação é movida sob a Lei de Liberdade de Informação.

Por meio da Variety, um novo relatório revela que a atriz realmente disse a um agente do FBI que Brad “agrediu física e verbalmente” a ela e a seus filhos quando estavam a bordo do avião. O ator negou qualquer tipo de conduta inadequada contra o filho e a ex-mulher, mas isso não impediu Angelina de abrir queixa contra ele.

Por ter acontecido num voo internacional, a investigação foi assumida pelo FBI que, junto com o Departamento de Serviços Infantis e Familiares de Los Angeles, ouviu testemunhas e inocentou o ator. Logo após o incidente, o casal de celebridades se divorciou e Brad decidiu publicamente parar de beber.