Anúncio e capa de nova música da Lorde geram memes na internet; confira

A Cantora Lorde. Foto: Andrew Kelly / REUTERS

Ao anunciar seu retorno com a música Solar Power após quatro anos desde o último lançamento, a cantora Lorde deixou seus fãs eufóricos, o que gerou uma chuva de memes na internet.

Tanto a demora no retorno quanto a capa do novo single da cantora foram alvos do bom humor do fã brasileiro. Teve referências a The Office, As Branquelas, Anitta, Gretchen, e até à obra Abaporu de Tarsila do Amaral.

A data do lançamento, no entanto, não foi divulgada. Mais cedo, circulou nas redes sociais o rumor de que seria lançado no dia 21 de junho. No site, Lorde deixou uma mensagem aos fãs: "Chegando em 2021... a paciência é uma virtude" (“Arriving in 2021 … Patience is a virtue”, no original).

Confira alguns dos memes mais engraçados criados:

COMEBACK DA LORDE ATENÇÃO, EU DISSE COMEBACK DA LORDE ⚠️LORDE IS COMING ⚠️ pic.twitter.com/r6230WTP2K — Letras.mus.br​ (@letras) June 7, 2021

ATENÇÃO ISSO NÃO É UM TREINAMENTO A LORDE TÁ VOLTANDO pic.twitter.com/cYE9A5T9ph — Patricia Gomes (@patricia_gomes) June 7, 2021

lorde copa do mundo eventos q acontecem a cada 4 anos — ciclopin (@ciclopin) June 7, 2021

quando a Lorde soltar a música nova : pic.twitter.com/cXDEQmWngh — vini (@_vivenancio) June 8, 2021

os fãs da lorde falando com os fãs da rihanna, da adele e da britney pic.twitter.com/ZueIjFNEsa — felipe (@felipcabanas) June 7, 2021