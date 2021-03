Antonio Fagundes, de 71 anos, é vacinado contra covid-19

O ator Antonio Fagundes Foto: Instagram/@antoniofagundes

Antonio Fagundes usou as redes sociais nesta segunda-feira, 29, para comemorar o fato de receber a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus.

O ator, de 71 anos, segue em isolamento social desde o início da pandemia de covid-19.

Assim como ele, diversos artistas receberam a primeira dose nesta semana, como Tony Ramos, José Mayer e Djavan. No sábado, foi a vez da apresentadora do Mais Você, da TV Globo, Ana Maria Braga.

"Que o resto do Brasil também possa (se vacinar) em breve", escreveu na legenda do vídeo.

Antonio Fagundes aparece dentro do carro, no banco do motorista, e abre a porta para receber a vacina, no esquema drive. A enfermeira faz a aplicação e o ator a agradece com entusiasmo.

Assista ao vídeo: