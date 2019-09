Antonia Fontenelle fala sobre relação com Leo Dias e Livia Andrade: 'Ela não é amiga dele'

Leo Dias, Antonia Fontenelle e Livia Andrade Foto: Instagram / @leodias | Instagram / @ladyfontenelle | Instagram / @liviaandradereal

A apresentadora Antonia Fontenelle falou sobre sua relação com Leo Dias e Livia Andrade, do Fofocalizando, em entrevista ao canal de YouTube Pingue Pongue com Bonfá nesta segunda-feira, 2.

Questionada se acha que Livia Andrade seria "realmente amiga" de Leo Dias, Antonia respondeu: "Não acho nada. Conheço essa moça muito pouco e acho que quem ama, quem é amigo, perdoa. E não foi o que ela fez com ele. Acho que ela não é amiga dele".

Na sequência, ainda sobre Livia Andrade, continuou: "Eu nunca estive com ela pessoalmente, nunca conversei, não sei o porquê disso. Deve ser coisa de santo. 'Meu santo não bate com o seu'. Não tenho motivos reais para falar 'odeio essa pessoa e quero que ela se ferre'".

Sobre Leo Dias, Antonia Fontelle afirmou: "Ele não é feliz no Fofocalizando. Ele não se identifica com aquelas pessoas, leva o programa nas costas e não é reconhecido".

Ainda sobre o apresentador, afirmou que não gostou de uma ocasião em que Leo Dias teria recebido uma foto sua em um aeroporto, de boné, e postado em seu Instagram.

"fiquei realmente muito chateada. Não queria ter sido vista naquele momento, naquela situação. Ele falou: 'Nossa, você tá pesada, seja mais leve. Tá chata, nem depois de rica deixa de ser chata', e desligou na minha cara", contou.

"Esse é o Leo Dias. Ainda assim ele é padrinho do meu filho. [...] O Leo perde o amigo mas não perde a notícia", continuou.

Por fim, Antonia relembrou de uma ocasião em que contou com o apoio do amigo logo após sua separação de seu ex, Jonathan Costa: "O Leo me emprestou grana para montar um espetáculo. Ele foi muito amigo naquela hora, me ajudou muito e vou ser grata a ele para o resto da vida. Ele tem um coração gigante".

Assista abaixo à íntegra da entrevista com Antonia Fontenelle: