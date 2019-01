Antonia Fontenelle é acusada de homofobia após críticas a gays

Antonia Fontenelle Foto: Instagram / @ladyfontenelle

A apresentadora Antonia Fontenelle causou polêmica e foi acusada de homofobia em suas redes sociais após publicar um desabafo nos stories de seu Instagram.

Tudo começou quando Antonia comentou "que bonitinho" em um vídeo que mostrava Clebson Teixeira, namorado de Lulu Santos, pedindo o cantor em casamento em pleno palco de seu show.

"Eu achei muito bonitinho o jeitinho carinhoso dele e comentei "Que bonitinho', do fundo do meu coração. Aí comecei a ver agora um monte de marcação, [de que eu deveria] ter feito um texto gigante a respeito do que vi. Olha, vou dizer uma coisa a vocês: vocês querem respeito? Então vocês tem que respeitar, também! Tão pensando o que? Que vou me render à ditadura de vocês?", se irritou.

Em seguida, prosseguiu: "Que agora tem que rezar a cartilha de vocês? Tem que falar tudo do jeitinho que vocês querem? Vão pra casa do c***! Vocês me respeitem que o buraco aqui é bem mais embaixo! Vocês tem que aprender a respeitar as pessoas! Que m*** é essa?"

Na sequência, Antonia citou artistas que passaram por polêmicas recentes envolvendo seu posicionamento em relação ao público LGBT.

"Não me chamo Nego do Borel, não me chamo Ludmilla, não me chamo Anitta, não me chamo 'pessoas que dependem de vocês', da ditadura de m*** de vocês pra viver, tá? Me respeitem. Vocês querem respeito, vão ter que respeitar."

"O que é isso? Os valores tão todos invertidos agora? As coisas tem que ser do jeito que vocês querem? Tem que bater continência pra vocês? Tem que passar e baixar a cabeça pra vocês? Me respeitem também, c***! Que m***!".

Na tarde desta segunda-feira, 28, Antonia publicou um novo story, em que escreveu: "Tudo se resume no respeito, independente de cor, raça ou orientação sexual. Não sou obrigada. Meus amigos gays trabalham e são educados. [...] Nenhum movimento pode ser forte se não houver respeito e dignidade"

Os comentários de Antonia Fontenelle renderam inúmeras críticas nas redes sociais. Confira algumas reações abaixo:

Antonia Fontenelle parabenizando a atitude de Clebson Teixeira (namorado do Lulu Santos) e xingando as pessoas de “viadinho do caralho”. Que NOJO dessa mulher!! Insana e insensata como sempre... acorda pra vida @ladyfontenelle! pic.twitter.com/dEXQhaE97d — Mari Tegon⚡️ (@maritegon) 27 de janeiro de 2019

um dia já gostei da antônia fontenelle sem saber desse lado machista, homofóbico e nojento que a mesma tem, e hoje me pergunto onde eu tava com a cabeça? — burguesa feminista ⚡️ (@heypumpkinx) 28 de janeiro de 2019

A Antônia Fontenelle NUNCA será uma mulher elegante e fina como a Flávia Alessandra! — Ceane Carolina ✊☀️ (@CeaneCarolina) 28 de janeiro de 2019

Antônia Fontenelle se metendo em uma treta idiota e sem sentido é o que faltava para alegrar o meu dia — Juhlen Michels (@juhlen) 28 de janeiro de 2019

amigos LGBTQI+ que lutam bravamente para se manterem vivos, como eu, por gentileza, denunciem os stories da Antonia Fontenelle. Não podemos nos calar diante disso. Que ela se resolva com as pessoas que a xingaram e não generalize assim. Não sou todo mundo e mereço respeito. — Guilherme Faquini (@GuiFaquini) 28 de janeiro de 2019

gente a antonia fontenelle kkkkkkkk completamente dissimulada — giu (@_costagiu) 28 de janeiro de 2019

Antonia Fontenelle merece o ostracismo. Pior são as pessoas que concordam com as suas declarações homofóbicas. Surtada desesperada por atenção — Notícias da Hora (@noticiadahoraaa) 28 de janeiro de 2019

Nada contra a Antonia Fontenelle... Mas, logo ela falar sobre "valores"?!?! A mulher abre a boca e só sabe ofender e falar palavrão. Nos poupe, migles. — Ju (@limeira_ju) 28 de janeiro de 2019

Pra que xingar a #antoniafontenelle por ela ter feito um elogio ? To sem entender ... Não concordo com ela em nada, mas não concordo com ir la atacar o Instagram dela atoa — Luan M. (@LuanTargaryen) 28 de janeiro de 2019