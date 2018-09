Antonia Fontenelle critica descaso com casa de Marcos Paulo em Búzios

A atriz Antonia Fontenelle criticou o descaso dos herdeiros de Marcos Paulo, seu ex-marido, com um imóvel do falecido ator em Búzios Foto: Marcos de Paula/Estadão

A atriz Antonia Fontenelle fez post no seu Instagram na última segunda-feira, 26, denunciando o descaso dos filhos do ator e diretor Marcos Paulo com a casa que era de sua propriedade em Búzios, no litoral do Rio de Janeiro. Antonia e Marcos foram casados por seis anos. Ele morreu em 2012.

"Essas imagens comprovam o abandono, o descaso, a lentidão da Justiça, o desamor. Trata se da casa de Búzios, um dos cantinhos prediletos do Marcos Paulo, os vizinhos me relataram que os usuários de drogas invadiram a casa, por um bom tempo faziam moradia. Se vocês repararem bem, colocaram umas tábuas safadas pra tapar os buracos por onde eles passavam, pelas frestas da pra ver latas de cervejas jogadas pelo chão, vidros quebrados”, escreveu a atriz.

“Resumindo, o imbróglio parado, os responsáveis não fazem manutenção do patrimônio e uma vida inteira de trabalho jogada no lixo, por intolerância e falta de respeito com um homem que durante toda a vida trabalhou e zelou pelos os seus. Chega de descaso", continuou, criticando o processo sobre a herança do ator.

Veja abaixo as fotos.