Antônia Fontenelle confirma fim do relacionamento com Jonathan Costa

Antônia Fontenelle com o caçula, Salvatore. Foto: Reprodução/Instagram

É real oficial: pouco mais de um ano após subir ao altar, Antônia Fontenelle e Jonathan Costa não são mais um casal. Nesta quarta-feira, 18, a apresentadora revelou ao programa 'De Cara', da FM O Dia, que os dois estão separados. O casamento ocorreu em dezembro de 2015 e ambos são pais de Salvatore, ainda bebê.

"O Jonathan é o pai do meu filho, não estamos mais casados, nos separamos porque ele preferiu o trabalho dele e não me incluiu do jeito que eu acho que deveria ser", afirmou. Mas ela não descatou uma volta. "Não sei vamos voltar, porque eu não sei o dia de amanhã".

Acerca dos rumores de que Jonathan traía a apresentadora, Fontenelle disse que perdoou todos os chifres. Mas disse que, para ela, "chifre" e "traição" são diferentes. Enquanto "chifre", para ela, é algo casual, "traição" é se encontrar várias vezes com outra pessoa. "No meu conceito, Jonathan não me traiu", avaliou.

Ela explicou que os problemas no casamento começaram nas divergências os bailes da Furacão 2000 - ela acreditava que ele poderia fazer muito mais. "Queria tirar o Jonathan dos bailes da Furacão 2000 por achar que ele pode fazer muito mais". Segundo seu relato, a apresentadora defendia que ele Jonathan fizesse um número menor de shows por um cachê maior, enquanto ele preferia mais shows por um cachê menor. Mas essa não foi a única divergência. "A gente começou a divergir, por eu não concordar com uma série de coisas", disse.

Fontenelle não deu muitos detalhes, mas afirmou que as discordâncias fizeram o casamento acabar. "Eu foquei no show e ele tomou muito gosto pela coisa, mas têm muitas coisas que eu não concordo como profissional. Por isso ele deixou de me contar o que acontecia e entregou o projeto na mão e outra pessoa"

Apesar do término, Antônia afirmou que relação entre os dois vai bem. "A gente se fala, temos um filho em comum, ele tem a chave de casa, entra a hora que quer, está pagando as contas de casa comigo. É o meu amor, uma pessoa que tenho orgulho de dizer que é o pai do meu filho", disse, lembrando que eles ficaram juntos por dois anos.