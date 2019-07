Antonia Fontenelle comemora vitória em processo por herança de Marcos Paulo

A atriz e apresentadora Antonia Fontenelle. Foto: Instagram/@ladyfontenelle

A atriz e apresentadora Antonia Fontenelle publicou uma série de stories em seu perfil no Instagram nesta quarta-feira, 10, comemorando a vitória de um processo que corria na Justiça.

"Hoje é um dia muito importante pra mim. Finalmente, depois de sete anos de muito esculacho, a Justiça me deu ganho de causa. É um ganho moral", vibrou em meio às lágrimas. Fontenelle lutava por sua parte na herança do ex-marido Marcos Paulo, ator e diretor morto em 2012 em decorrência de uma embolia pulmonar.

Antes de morrer, Marcos escreveu uma carta na qual disse que tinha intenção de deixar 60% de seus bens para Antonia. No entanto, um testamento de 2005 listava apenas as filhas Mariana, Vanessa e Giulia como herdeiras. Antonia buscou a Justiça para validar a carta e saiu vitoriosa em 2014 e 2018, mas as filhas do diretor haviam recorrido em ambas as decisões.

"Eu queria dizer para as mulheres desse país que me mandam centenas de e-mails por dia: não desistam! Não desistam dos direitos de vocês. Nunca abaixem a cabeça pra ninguém. O Brasil tem justiça, sim! Contra fatos não há argumento", argumentou.

Em seguida, publicou um vídeo em seu perfil comemorando a vitória. Nos comentários, recebeu o apoio de personalidades como Ticiane Pinheiro: "Você merece porque cuidou dele no momento que ele mais precisou com muito amor e carinho e estava com ele até o fim, nos momentos mais difíceis", expressou a apresentadora.

Antonia Fontenelle e Marcos Paulo se relacionaram de 2006 até 2012, quando o ator morreu.

Em nota de esclarecimento enviada ao E+, as três herdeiras de Marcos Paulo afirmam que estão de acordo com a decisão da Justiça e não pretendem recorrer. Leia o comunicado na íntegra:

“Considerando o julgamento realizado no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro nesta quarta feira, as herdeiras do Sr. Marcos Paulo acreditam terem dado um grande passo para solução deste litígio, que se desenrola há anos. Gostaríamos de esclarecer que em momento algum as filhas e herdeiras de Marcos Paulo se colocaram contra qualquer questão de reconhecimento da Sra. Antonia Fontenelle como companheira de seu pai. As mesmas tiveram o tempo todo que lidar com uma super exposição desnecessária na mídia e durante sete anos conviver com esse assunto que tanto as entristece. A Sra. Antonia reivindicou 60% do espólio de Marcos Paulo que a justiça entendeu ser improcedente e esse foi o único ponto de discordância entre as partes. Na decisão de hoje, a Justiça concedeu à Sra. Fontenelle o direito a 12,5% do patrimônio deixado por Marcos Paulo”.