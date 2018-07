Antiga líder, Taylor Swift cai outra posição entre as pessoas mais seguidas no Instagram

Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

Será que os tempos áureos das redes sociais de Taylor Swift acabaram? A mais nova prova da queda de popularidade da cantora pop é que Ariana Grande a ultrapassou no número de seguidores no Instagram.

Em março de 2016, Taylor liderava a lista, mas foi deixada para trás por Selena Gomez, que desde então se mantém no topo da lista das pessoas mais seguidas na rede. Entre todas as contas, ela só perde para o perfil do próprio Instagram, que chega a mais de 214 milhões de seguidores. Selena tem pouco mais de 112 milhões.

Ariana Grande acaba de ultrapassar os 98 milhões e meio, e Taylor ficou para trás com aproximadamente 200 mil a menos. Beyoncé, que tem a foto mais curtida da rede, vem em seguida, com pouco mais de 96 milhões. Enquanto isso, o resto de nós, meros mortais, contamos nossos seguidores em dezenas.