Antes de aceitar papel de Bela, Emma Watson recusou encenar Cinderela

Emma Watson como Bela. Foto: Divulgação

No dia 16 de março, Emma Watson será Bela no live-action do clássico A Bela e a Fera. Mas este não foi o único papel de princesa para o qual ela foi convidada. Antes disso, a atriz foi chamada para ser Cinderela, filme exibido em 2015.

Em entrevista à revista Total Film, Emma revelou que recusou o papel de Cinderela, que por fim foi dado a Lily James.

"Eu não sabia que eles iriam fazer A Bela e a Fera na época em que recusei Cinderela. Mas quando eles me ofereceram Bela, eu simplesmente senti que me identificava com a personagem muito mais do que com Cinderela. Ela se mantém curiosa, compassiva e de mente aberta", contou.

"Esse é o tipo de mulher que eu gostaria de personificar como um modelo a ser seguido, dada a escolha", revelou. "Vai se tornar muito difícil fazer projetos nos quais eu sinta que meus valores estão em desacordo com o que acontece ao meu redor."

“Não sinto que eu particularmente me encaixava quando era mais jovem. Era como essa qualidade de se sentir estranha como a Bela e a questão do desafio empoderador que é esperado dela", afirmou a atriz.

"De um jeito estranho, ela desafia o status quo do local onde ela mora, e descobri que isso é realmente inspirador. Ela consegue manter a integridade e tem um ponto de vista completamente independente. Ela não é facilmente influenciada pela perspectiva de outras pessoas, nem influenciada pela difusão de medo ou por um bode expiatório."

Confira o trailer de A Bela e a Fera: