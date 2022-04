'Ansiedade só aumenta', diz Gustavo Mioto ao lançar 'Pé na Areia - Rio de Janeiro'

Gustavo Mioto lança segundo projeto em comemorção aos dez anos de carreira, 'Pé na Areia - Rio de Janeiro', e traz participação especial de Ludmilla. Foto: @_brunini

Nesta segunda-feira, 18, Gustavo Mioto lançou o EP Pé na Areia - Rio de Janeiro, o segundo trabalho do Ano X. Em comemoração aos seus dez anos de carreira, o cantor sertanejo tem programado dez lançamentos em 2022.

Em fevereiro de 2022, ele lançou o primeiro projeto em comemoração a essa data especial em sua carreira, o Gustavo Mioto - Sem Cortes Ao Vivo em Jaguariúna.

O novo disco tem quatro faixas inéditas, são elas: Afogado, Excitante, Alvoroço e Sofrimento Antecipado - sendo a última sua música de trabalho. Além disso, esse projeto ainda traz a participação especial de Ludmilla no single Afogado. "Foi um encontro massa demais pela mistura de estilos musicais", fala Gustavo sobre a parceria com a funkeira.

"Pé na Areia é um trabalho muito especial para mim, porque vem com as primeiras inéditas do projeto de dez anos", diz.

O cantor não esconde alegria em lançar mais um projeto e revela ansiedade para os fãs conhecerem cada uma das surpresas que ele e sua equipe estão preparando.

"Tô muito animado para mostrar pra galera as músicas e toda a vibe desse dia incrível no Rio de Janeiro. [...] A cada projeto lançado a ansiedade só vai aumentando. 'Bora' que só tá começando", fala.

As músicas do EP Pé na Areia - Rio de Janeiro já estão disponíveis nas plataformas de streaming e em vídeos no YouTube.