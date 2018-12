‘Ano que vem promete!’, afirma Fernanda Gentil em clima de réveillon

A jornalista Fernanda Gentil e a esposa Priscila Montandon. Foto: Instagram/@gentilfernanda

Ao lado da esposa Priscila Montandon e em clima de ano novo, Fernanda Gentil usou as redes sociais para desejar boas festas aos seguidores, agradecer pelas conquistas do ano e falar sobre as expectativas para 2019.

“Estamos nos arrumando para o ano que está chegando, mas desejo desde já um lindo, especial, iluminado, saudável e encantador 2019 para todos vocês! Não prometo ficar muito conectada nessa reta final de 2018, justamente porque tirei esse período para reconectar, reenergizar, purificar e voltar 101%! Ano que vem promete!”, escreveu na legenda da foto no perfil oficial dela no Instagram.

Sem revelar o que fará na TV Globo em 2019, Fernanda Gentil prometeu: “Espero levar para vocês muita energia positiva, notícia boa, alegria e esperança. Amém! Que assim seja”. “Seja muito bem-vindo, ano novo! Que venha com as dores e delícias de todo novo ano com grandes desafios”, concluiu.

A jornalista havia anunciado que deixaria o departamento de esportes da emissora para integrar a equipe de entretenimento. “Estou muito feliz com mais esse desafio e animada com o novo ciclo. O esporte foi onde mais quis trabalhar na vida", disse em entrevista ao GShow. "[Eu] fecho esse ciclo com a ótima sensação de missão cumprida, com o coração apertado e a alma em festa", disse na época.

Após três anos no comando do Esporte Espetacular, Fernanda Gentil passará o bastão para Bárbara Coelho.