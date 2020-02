Anne Hathaway quer vender seu sótão de Nova York por R$ 15,3 milhões

A atriz Anne Hathaway Foto: Mike Blake/ Reuters

Anne Hathaway e seu marido Adam Shulman colocaram à venda seu sótão em Nova York. A casa tem estilo neo georgiano, está situada em Manhattan e vale cerca de US$ 3,5 milhões (R$ 15,3 milhões, na cotação atual).

A residência, que está entre os imóveis à venda na agência imobiliária de luxo Sotheby's International Realty, fica a poucos passos do Central Park e é descrita pela empresa como um "unicórnio" por seu caráter único.

A cobertura ocupa todo o andar superior de uma antiga mansão e é composta por dois quartos, dois banheiros e um espaço aberto com sala de estar, cozinha e sala de jantar, além de ter pé direito duplo e um extenso terraço.

As imagens publicadas pelo setor imobiliário revelam o estilo minimalista de Hathaway e Shulman, com predominância de branco, uma cozinha simples e uma lareira de mármore acompanhada por um sofá de cores claras e linhas suaves.

O casal comprou o apartamento por pouco mais de US$ 2,5 milhões (R$ 10,9 milhões) em 2016, de acordo com informações do Wall Street Journal, e iniciaram uma grande reforma para instalar um piso de carvalho branco.

O edifício em que a casa está localizada foi originalmente construído em 1904. "Eles reconheceram que havia uma oportunidade real de trazer o apartamento de volta à vida", disse o corretor de imóveis da Sotheby, Jeremy Stein, à mídia americana sobre a compra inicial da atriz e de seu parceiro.